Son Dakika | BİNA DIŞ CEPHESİ BOYARKEN İSKELEDE MAHSUR KALDI, İTFAİYE KURTARDI
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Son Dakika | BİNA DIŞ CEPHESİ BOYARKEN İSKELEDE MAHSUR KALDI, İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Antalya'da dış cephe boyası yaptığı apartmanın 5'inci katında iskelede mahsur kalan Abdülkadir Uçun (30), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Antalya'da dış cephe boyası yaptığı apartmanın 5'inci katında iskelede mahsur kalan Abdülkadir Uçun (30), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Uçun, "Halat bir anda boşalınca tehlikeyi hissedip, itfaiyeden yardım istedim" dedi.

Olay saat 10.40 sırasında Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1315 Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Abdülkadir Uçun, boya tadilatını tamamlamak için 8 katlı binaya iskele sistemi kurdu. Güvenlik kemerleri bağlı şekilde binanın dış cephesini boyamaya başlayan Uçun'un üzerinde bulunduğu iskelenin halatlarından biri, bir anda boşa düştü. Hızla düşmeye başlayan iskele, bir anda durdu. İskelede mahsur kalan Uçun, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, iskelede mahsur kalan Uçun'u itfaiye merdivenine alarak kurtardı.

Oldukça sakin olduğu gözlenen Abdülkadir Uçun, "İskele halatının biri boşa düştü. Gerekli önlemleri aldığım için korkmadım. Sürekli bu işi yapıyoruz. Gayet normal. O halatı düzeltip, yeniden çalışacağım" dedi.

Son Dakika | BİNA DIŞ CEPHESİ BOYARKEN İSKELEDE MAHSUR KALDI, İTFAİYE KURTARDI
Son Dakika | BİNA DIŞ CEPHESİ BOYARKEN İSKELEDE MAHSUR KALDI, İTFAİYE KURTARDI
Son Dakika | BİNA DIŞ CEPHESİ BOYARKEN İSKELEDE MAHSUR KALDI, İTFAİYE KURTARDI
Son Dakika | BİNA DIŞ CEPHESİ BOYARKEN İSKELEDE MAHSUR KALDI, İTFAİYE KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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