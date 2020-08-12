Son Dakika | Bin 448 personelle 'Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu' başlatıldı Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca Hatay ilinde Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Hatay ilinde Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu başlatıldı. Operasyonda; Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 448 personel görev alıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuyla ilgili olarak, "Bugün bin 448 personelimiz Amanoslar'da Yıldırım-5 operasyonuna başladı" açıklamasında bulundu.

ANKARA

Kaynak: DHA