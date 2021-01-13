SON DAKİKA! Bilim Kurulu Toplantısı bitti! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu açıklamaları neler? Ne zaman aşılar yapılacak?

Türkiye'nün gündemindeki konu Aşı! Türk halkı aşı takvimini merak ediyor. Çinli SinoVac firmasının ürettiği ve Türkiye'ye getirildiği duyurulan 3 milyon dozluk CoronaVac aşısının testleri Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarında yapıldı ve onaylandı! Bugün Koronavirüs konulu aşı ve aşı takviminı görüşmek üzere Bilim Kurulu Toplantısı yapıldı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu şu anda ilk aşıları yaptırıyor! İşte detaylar!

BİLİM KURULU AÇIKLAMALARI NELER?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası CoronaVac aşısının onaylandığı ve Çin aşısının başlayacağını müjdeledi! Peki Bilim Kurulu açıklamaları neler?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu an için aşı programında sağlık çalışanlarının ve aciliyeti olanların vurulacağını duyurdu. Adaletli bir aşılanma olacağını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilde yarından itibaren aşılanmaların başlayacağını duyurdu. İlk aşılanmalar sağlık çalışanlarına yapılacak!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "İlk aşıyı ben yaptıracağım. Birazdan huzurlarınızda Bilim Kurulu üyelerimizle ilk aşıyı olacağız. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacaktır." ifadelerinde bulundu!