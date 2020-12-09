Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı başladı! Bilim Kurulu Toplantısında neler konuşulacak? Sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı?

Getirilen yasaklar ile ilgili Bilim Kurulu toplantısı başladı! Bilim Kurulu Toplantısında neler konuşulacak? Sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı?

BİLİM KURULU TOPLANTISINDA NELER KONUŞULDU?

Türkiye'de son haftalarda 30 bin bandında seyreden koronavirüs vakalarının ardından Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında saat 17.00'de toplandı. Yılbaşında sokağa çıkma kısıtlamasının da ele alındığı kritik toplantı sonrası Bakan Koca'nın saat 19.00'da açıklama yapması bekleniyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UZATILACAK MI?

Toplantıda, yılbaşında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanıp uygulanılmayacağı ve kısıtlamaların genişletilmesi ele alınacak. Kritik toplantıda vaka ve vefat sayılarına göre yeni bir yol haritası çizilecek. Bilim Kurulu'nda ayrıca yoğun bakımlardaki doluluk oranı, alınan tedbirlerin etkileri de ele alınacak.