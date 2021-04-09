Son dakika! Bilecik Valisi Şentürk, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yıldönümü kutladı

Bir son dakika haberine göre Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şentürk, mesajında vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla görev yapan Türk Polis Teşkilatı'nın, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin en temel kurumlarından biri olduğunu belirtti.

176 yıllık köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip Türk Polis Teşkilatı'nın, adalet, eşitlik, sabır ve hoşgörü çerçevesinde görevlerini yerine getirme gayretiyle, sadece suçluyu yakalamakla değil, suçun önlenmesi noktasında da gece gündüz demeden fedakarca çalıştığını vurgulayan Şentürk, şunları kaydetti:

"Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde de Türk Polis Teşkilatımız ve güvenlik güçlerimiz, vatandaşlarımızı salgından koruyabilmek için canla başla mücadele ederek, gece-gündüz demeden görevlerini yerine getirmektedir. Yüzyıllardır bu topraklar üzerinde; barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşayan vatandaşlarımızın, güvenliğinin sağlanmasında bu güne kadar hiçbir tehdide boyun eğmeden görevini yerine getiren kahraman polisimizin, bugün olduğu gibi, bundan sonra da üstlendiği bu zorlu görevi başarıyla sürdüreceklerine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, emekli olan ve görevi başında bulunan kahraman polislerimize de aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever