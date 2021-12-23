Son dakika haber | Yollardaki buzlanma hasarlı trafik kazalarına neden oldu

BİLECİK (AA) - Bilecik'te kar yağışının ardından oluşan buzlanma trafik kazalarına yol açtı.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Ali Rıza Özkay, 6 Eylül ile Şehit Mesut Bilir caddeleri başta olmak üzere birçok noktada hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Çocuklarını okula götürmek için araçlarıyla yola çıkan veliler, zeminin kaygan olmasından dolayı yokuşları çıkamadı.

Buzlanma nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.