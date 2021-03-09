Son dakika: Bilecik'te yaşlı kadın evinde ölü bulundu
09.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:54
Son dakika haber... Bilecik'te kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Bilecik'te kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yaşayan Güler G'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, eve girdiklerinde kadının cansız bedeniyle karşılaştı.
Kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin tespit için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı