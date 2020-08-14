Son Dakika | Bilecik'te uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberine göre Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
14.08.2020 16:25 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:41
Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullananlara yönelik çalışmalar kapsamında harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında içinde şüpheliler N.K. ile S.S'nin bulunduğu otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramalarda 12,29 gram metamfetamin, 9 tablet uyuşturucu hap, hassas terazi ile uyuşturucu tüketiminde kullanılan madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan yaşı küçük olan S.S, gerekli yasal işlemlerin yapılması için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
N.K. ise sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA