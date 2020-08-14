Son Dakika | Bilecik'te uyuşturucu operasyonu Son dakika haberine göre Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullananlara yönelik çalışmalar kapsamında harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında içinde şüpheliler N.K. ile S.S'nin bulunduğu otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda 12,29 gram metamfetamin, 9 tablet uyuşturucu hap, hassas terazi ile uyuşturucu tüketiminde kullanılan madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan yaşı küçük olan S.S, gerekli yasal işlemlerin yapılması için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

N.K. ise sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA