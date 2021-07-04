Son dakika... Bilecik'te trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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Son dakika... Bilecik'te trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Son dakika... Bilecik'te trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

???????Y.B. yönetimindeki 11 AD 813 plakalı hafif ticari araç, Bilecik-Vezirhan beldesi yolunda Gülümbe Rampaları mevkisinde virajda kontrolden çıkarak ormanlık alana savruldu.

Kazada, araçta bulunan sürücünün eşi Ç.B. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

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