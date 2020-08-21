Son Dakika | Bilecik'te trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Son dakika haberi... Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
21.08.2020 19:35 | Son Güncelleme: 21.08.2020 20:30
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kent merkezinde İstasyon istikametine seyreden E.N. idaresindeki 11 AB 581 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Kaynak: AA