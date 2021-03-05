Son dakika: Bilecik'te trafik kazası 2 yaralı
Son dakika haberlerine göre Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Pazaryeri ilçesi Karaköy köyü yakınlarında Bozüyük istikametinden Bilecik istikametine gitmekte olan Y. Çelik idaresindeki 11 UB 686 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki refüje çarparak takla attı.
Kazada araç sürücü ile araç içinde bulunan N. Ateş yaralanarak Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim ÖZTOSUN