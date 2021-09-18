Son dakika! Bilecik'te trafik kazası 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
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Son dakika! Bilecik'te trafik kazası 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Bilecik'te trafik kazası 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken bir kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken bir kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Bozüyük - Eskişehir çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bozüyük istikametinden Eskişehir istikametine gitmekte olan 26RK 091 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü Melek K.'nin ilçe girişinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. Kontrolden çıkan araç daha sonra önünde seyreden Murat Y. idaresinden 07 APH 573 plakalı tırın dorsesine çarptı. Kazada hafif ticari araç içinde yolcu olarak bulunan Yağmur K. (13) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü Melek K. olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Son dakika! Bilecik'te trafik kazası 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika! Bilecik'te trafik kazası 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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