Son dakika! Bilecik'te trafik kazası; 1'i çocuk 2 kişi yaralandı
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Son dakika! Bilecik'te trafik kazası; 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika! Bilecik'te trafik kazası; 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

Son dakika haberlerine göre Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik-Gölpazarı karayolu Karaağaç Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Vezirhan'dan Gölpazarı istikametine seyir halinde 26 ET 296 plakalı otomobil sürücü Reyhan Giden (33), Karaağaç Köyü mevkiine geldiği esnada havanın aşırı yağmurlu olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç şarampole devrildi. Kaza araç içerisinde yolcu olarak bulunan Yağmur Ç. (9) ile Nesrin Acur (35) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Son dakika! Bilecik'te trafik kazası; 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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