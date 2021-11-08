Son dakika! Bilecik'te silahlı kavgayla ilgili yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Soruşturma kapsamında kavgaya karışan C.Ş.A, O.B, I.K, O.K. ve C.A. polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının sonrası mahkemeye çıkarılan şüphelilerden O.B, I.K, O.K. ve C.A. tutuklandı. Kavgada silahla yaralanan C.Ş.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Dün akşam Aşağıköy'de alkol alan üç arkadaştan O.B. ile C.Ş.A. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce O.B, yanındaki tabancayla C.Ş.A'ya (32) ateş etmişti. Yaralanan C.Ş.A, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.