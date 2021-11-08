Son dakika! Bilecik'te silahlı kavgayla ilgili yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Bilecik'te silahlı kavgayla ilgili yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel
Son dakika! Bilecik'te silahlı kavgayla ilgili yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bilecik'te bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

BİLECİK (AA) - Bilecik'te bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Soruşturma kapsamında kavgaya karışan C.Ş.A, O.B, I.K, O.K. ve C.A. polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının sonrası mahkemeye çıkarılan şüphelilerden O.B, I.K, O.K. ve C.A. tutuklandı. Kavgada silahla yaralanan C.Ş.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Dün akşam Aşağıköy'de alkol alan üç arkadaştan O.B. ile C.Ş.A. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce O.B, yanındaki tabancayla C.Ş.A'ya (32) ateş etmişti. Yaralanan C.Ş.A, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Son dakika! Bilecik'te silahlı kavgayla ilgili yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Son dakika! Bilecik'te silahlı kavgayla ilgili yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title