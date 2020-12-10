Son dakika! Bilecik'te polisler tarafından bulunan yaralı şahin tedaviye alındı
10.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:52
Son dakika gündem haberine göre Bilecik'te yol kontrolü yapan trafik polislerinin bulduğu yaralı şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Bilecik'te yol kontrolü yapan trafik polislerinin bulduğu yaralı şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Bilecik-Bozüyük kara yolunda görevli ekip, Kerem Ali Kavşağı mevkisinde emniyet şeridinde yaralı bir şahine rastladı.
Hayvanı ekip otosuna alan polisler, konuyu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine bildirdi.
Şahinin tedavisine başlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş