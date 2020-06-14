Son Dakika | Bilecik'te otomobil ve motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
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Son Dakika | Bilecik'te otomobil ve motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Son Dakika | Bilecik'te otomobil ve motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
14.06.2020 10:39 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:43

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bursa'nın İznik ilçesinden Bilecik'in Osmaneli ilçesine seyir halindeki Hasan Tirek idaresindeki 16 LHE 86 plakalı otomobil ile aynı istikamete gitmekte olan Yusuf Gürek yönetimindeki 54 AEA 723 plakalı motosiklet, Osmaneli'ne bağlı Yeşilçimen Köy kavşağında çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Yusuf Gürek, otomobil sürücüsü Hasan Tirek ve araçta yolcu olarak bulunan Necmi Akay yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesi ve Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine götürülerek tedaviye alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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