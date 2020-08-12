Son dakika... Bilecik'te otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberi: Bilecik'te çıkan ot yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.
12.08.2020 18:15 | Son Güncelleme: 12.08.2020 18:29
Bilecik'te çıkan ot yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, İsmet Paşa Mahallesi Kader Sokak üzerinde bulunan otluk alanda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. - BİLECİK
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Kaynak: İHA