Son Dakika | Bilecik'te ormanlık alanlar, yangın gözetleme kulelerinden 7/24 izleniyor
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Son Dakika | Bilecik'te ormanlık alanlar, yangın gözetleme kulelerinden 7/24 izleniyor

Son Dakika | Bilecik'te ormanlık alanlar, yangın gözetleme kulelerinden 7/24 izleniyor
Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bilecik'te, gözetleme kulelerinde görevli personel orman yangınlarını önlemek amacıyla 7 gün 24 saat görev yapıyor.

Bilecik'te, gözetleme kulelerinde görevli personel orman yangınlarını önlemek amacıyla 7 gün 24 saat görev yapıyor.

Bilecik Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, orman yangınları ile mücadele kapsamında ilde çıkabilecek orman yangınlarına karşı merkez ve ilçelerdeki 7 yangın gözetleme kulelerinde görevli ekiplerin, 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığı bildirildi.

Gözetleme kulelerinin yangında ilk müdahaledeki öneminin vurgulandığı açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Ülkemizde son günlerde yaşanan orman yangınları nedeniyle 1 Eylül'e kadar Bilecik ve ilçelerinde bütün piknik ve mesire yerlerindeki tüm alanlarda mangal, semaver ve kamp ateşi ve kontrollü ateş yakmak yasaklanmıştır. Yaz dönemlerinde bölgelerimiz titizlikle kulelerden takip edilmektedir. Yangının çıktığı anda tespit edilmesi ve ekiplerin olay yerine yönlendirilmesi bakımından gözetleme kuleleri büyük önem arz etmektedir. Görevlilerimiz, sorumluluk sahalarında belirli periyotlarla kuleden dürbünle alanları taramaktadır. Her 15 veya 30 dakikada telsizle Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bölgelerindeki durumu hakkında bilgi vermektedir."

Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra güvenlik güçlerinin de sorumluluk bölgelerindeki ormanlık alanlarda denetimlerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Bölgenin drone ile havadan da devamlı kontrol edildiği belirtilen açıklamada, vatandaşların orman yangınlarına karşı gerekli duyarlılığı göstermeleri, orman içi ve bitişiğinde duman görülmesi ve sabotaj ihtimaline karşı ormana giriş yapan yabancı ve şüpheli kişilerin tespiti halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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