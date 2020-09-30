Son dakika! Bilecik'te kendisini "uyuşturucu baronu" olarak tanıtıp pazarda satış yapan kişiye suçüstü
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Son dakika! Bilecik'te kendisini "uyuşturucu baronu" olarak tanıtıp pazarda satış yapan kişiye suçüstü

30.09.2020 13:29 | Son Güncelleme: 30.09.2020 13:29
Son dakika! Bilecik'te kendisini

Gelen son dakika haberine göre Bilecik'te kendisini "uyuşturucu baronu" olarak tanıtarak sebze-meyve pazarında uyuşturucu satan kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Bilecik'te kendisini "uyuşturucu baronu" olarak tanıtarak sebze-meyve pazarında uyuşturucu satan kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma ve Gölpazarı Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin Gölpazarı ilçesinde kurulan sebze-meyve pazarında uyuşturucu satışı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Pazar alanında istihbarat çalışması yapan ekipler, fiziki takip sonucunda uyuşturucu satıcısının Tuncay K. (35) olduğunu belirledi.

Kendisini "uyuşturucu baronu" olarak tanıtarak satış yaptığı belirlenen şüpheliyi suçüstü yakalayan ekipler, Tuncay K'nin Büyüksürmeli köyündeki evinde yaptıkları aramada, satışa hazır paketler halinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanımı için malzemeler ve 15 adet tabanca fişeği ele geçirdi.

Tuncay K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş

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