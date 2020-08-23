Son dakika! Bilecik'te kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri... Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde telefon kablolarını çaldığı öne sürülen 6 şüpheli yakalandı.
23.08.2020 19:27 | Son Güncelleme: 23.08.2020 19:48
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde telefon kablolarını çaldığı öne sürülen 6 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kurşunlu köyünde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, köy girişinde bulunan telefon direklerinden kabloları kesen kişileri fark etti.
Ekipler, F.Ç. (31), O.K. (23), K.T. (34), N.A. (42), Y.T. (26) ve S.Ö'yü (34) kabloları çalarken suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin minibüsüne de el koyan ekipler, zanlıları sorgulamak üzere jandarma karakoluna götürdü.
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Kaynak: AA