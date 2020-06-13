Son Dakika: Bilecik'te hırsızlık şebekesi çökertildi
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Son Dakika: Bilecik'te hırsızlık şebekesi çökertildi

Son dakika genel haberi... Bilecik'te hırsızlık şebekesi çökertildi Suç makinesi kadın 11 dosyadan aranırken, 13 yıl 10 ay kesilmiş cezası bulunuyor Bilecik'te polis ekiplerinin yaptığı titiz çalışma sonucu hırsızlık suçlaması ile yakalanan 4 şahıs adeta suç makinesi çıktı.

13.06.2020 14:20 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:24

Bilecik'te hırsızlık şebekesi çökertildi

Suç makinesi kadın 11 dosyadan aranırken, 13 yıl 10 ay kesilmiş cezası bulunuyor

BİLECİK - Bilecik'te polis ekiplerinin yaptığı titiz çalışma sonucu hırsızlık suçlaması ile yakalanan 4 şahıs adeta suç makinesi çıktı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Rasimbey Caddesi üzerinde bir evde hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıslar Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince titiz çalışma sonucu Bursa'nın İnegöl İlçesinde yakalandı. Yakalan şahıslar Aydın plakalı araçlarıyla birlikte Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi. Araçta yapılan aramada 2 adet kapı kilidi düşürme apartı bulunurken, şahıslar adeta suç makinesi çıktı.

Yakalanan şahıslardan Ali Y. 3 dosyadan, Ayşe Y.'nin ise 18 suç, 7 dosyadan araması ve 4 yıl 2 ay kesilmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Diğer şahıslardan Olcay A.'nın 7 dosyadan araması oldu öğrenilirken, Sibel Y. ise adeta bir suç makinesi olduğu anlaşıldı. Şahıs 18 ayrı suç, 11 dosyadan araması bulunurken, 13 yıl 10 ay kesilmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Şahıslar Bilecik İl Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerin ardından adliyeye sevk edildi.

Son Dakika: Bilecik'te hırsızlık şebekesi çökertildi

Kaynak: İHA

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