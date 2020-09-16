Son dakika! Bilecik'te gözünden yaralanan çocuk ambulans helikopterle Bursa'ya sevk edildi
Son dakika haberlerine göre Bilecik'te, gözünden yaralanan 8 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Bursa'ya gönderildi.
16.09.2020 21:19 | Son Güncelleme: 16.09.2020 21:28
Bilecik'te, gözünden yaralanan 8 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Bursa'ya gönderildi.
Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, cam kırılması sonrasında sol gözünde gelişen perforan göz yaralanması sebebiyle Bilecik Devlet Hastanesinde yatan 8 yaşındaki çocuk hastanın, ileri tedavi amacıyla Bursa'ya sevk edilmesine karar verildi.
Talep edilmesi sonrası hastanenin bahçesindeki helikoptere alınan çocuk, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
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Kaynak: AA