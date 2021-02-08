Son dakika: Bilecik'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Son dakika haberlerine göre Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bozüyük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yargılandığı mahkemece FETÖ üyeliğinden 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası verilen H.K'yi İsmet İnönü Caddesi'ndeki evinde gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğüne götürülen H.K, rahatsızlanması nedeniyle Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hükümlünün, hastanedeki tedavisinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş