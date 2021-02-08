Son dakika: Bilecik'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Bilecik'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

08.02.2021 16:53 | Son Güncelleme: 08.02.2021 16:56
Son dakika: Bilecik'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Son dakika haberlerine göre Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bozüyük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yargılandığı mahkemece FETÖ üyeliğinden 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası verilen H.K'yi İsmet İnönü Caddesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen H.K, rahatsızlanması nedeniyle Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hükümlünün, hastanedeki tedavisinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özcan Özel Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş Temel Karamollaoğlu
Magazin Özcan Deniz Bülent Serttaş Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Serdar Aziz Cüneyt Çakır Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler İzmir Jandarma Beşiktaş Konyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Bilecik'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 16:57:31. #1.14#
title