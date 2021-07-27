Son dakika haberleri... Asker eğlencesinden dönen sürücü önce iki dükkana ardından kaldırımdaki yayalara çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
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Son dakika haberleri... Asker eğlencesinden dönen sürücü önce iki dükkana ardından kaldırımdaki yayalara çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Asker eğlencesinden dönen sürücü önce iki dükkana ardından kaldırımdaki yayalara çarptı: 1 ölü, 5 yaralı Bilecik'te asker eğlencesinden çıkan ve alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil iki dükkana, ardından kaldırımdaki yayalara çarptı.

Asker eğlencesinden dönen sürücü önce iki dükkana ardından kaldırımdaki yayalara çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

BİLECİK - Bilecik'te asker eğlencesinden çıkan ve alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil iki dükkana, ardından kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada 1 ölü 1'i ağır 5 yaralındı.

Kaza, Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Yeni Mahalle Bahattin Şeker Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre asker eğlencesinden çıkan Ö.E.'nın kullandığı 43 RY 304 plakalı otomobiline cadde üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek, iki dükkana, ardından kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ö.E. ile araçta bulunan arkadaşları S.A. ve M.D.'nin yanı sıra kaldırımdaki yayalar Kadri Güral, V. Ö. ve oğlu E.Ö. yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekipleri yönlendirilirken, yaralarına ilk müdahalenin ardından Pazaryeri, Bozüyük ve Bilecik Devlet Hastanelerine sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Kadri Güral, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Tedaviye alınan diğer yaralılardan otomobil sürücüsü Ö. E. ve V. E.'nin de durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Öte yandan araçta bulunanların asker eğlencesinden döndükleri ve otomobildeki bir kişinin askere gideceği iddia edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri... Asker eğlencesinden dönen sürücü önce iki dükkana ardından kaldırımdaki yayalara çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberleri... Asker eğlencesinden dönen sürücü önce iki dükkana ardından kaldırımdaki yayalara çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberleri... Asker eğlencesinden dönen sürücü önce iki dükkana ardından kaldırımdaki yayalara çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberleri... Asker eğlencesinden dönen sürücü önce iki dükkana ardından kaldırımdaki yayalara çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberleri... Asker eğlencesinden dönen sürücü önce iki dükkana ardından kaldırımdaki yayalara çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberleri... Asker eğlencesinden dönen sürücü önce iki dükkana ardından kaldırımdaki yayalara çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberleri... Asker eğlencesinden dönen sürücü önce iki dükkana ardından kaldırımdaki yayalara çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberleri... Asker eğlencesinden dönen sürücü önce iki dükkana ardından kaldırımdaki yayalara çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka

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