Son dakika: Bilecik'te devrilen kamyonda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Haberler
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Son dakika: Bilecik'te devrilen kamyonda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

AA / Uğur Baklacı - Haberler | Güncel
Son dakika: Bilecik'te devrilen kamyonda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika gündem haberi... Bilecik'te seyir halindeyken devrilen kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BİLECİK (AA) - Bilecik'te seyir halindeyken devrilen kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde seyreden S.B. idaresindeki 11 AC 504 plakalı mıcır yüklü kamyon kontrolden çıkarak devrildi.

Kamyondan sızan yakıt, yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın büyümeden söndürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika: Bilecik'te devrilen kamyonda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika: Bilecik'te devrilen kamyonda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika: Bilecik'te devrilen kamyonda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

AA / Uğur Baklacı - Son Dakika Haberleri

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