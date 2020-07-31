Son Dakika: Bilecik'te çöplük yangını Son dakika haberlerine göre Bilecik'te çöplük yangını Bilecik'te belediyeye ait çöplükte meydana gelen yangını itfaiye ekipleri uzun uğraşları ardından kontrol altına aldı.

Bilecik'te çöplük yangını

BİLECİK - Bilecik'te belediyeye ait çöplükte meydana gelen yangını itfaiye ekipleri uzun uğraşları ardından kontrol altına aldı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Karaçay mevkindeki Bilecik Belediyesine ait çöplükte alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın tüm çöplüğü sıçradı. Yangına, Bilecik Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınmaya çalışılırken, kentin bazı mahalleleri çıkan dumandan etkilendi. Yangını, ekipleri uzun uğraşları ardından kontrol altına aldı.

Kaynak: İHA