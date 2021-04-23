Son dakika... Bilecik'te çocuklara hediyeler dağıtıldı
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Son dakika... Bilecik'te çocuklara hediyeler dağıtıldı

Son dakika... Bilecik'te çocuklara hediyeler dağıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Bilecik Belediyesi tarafından çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Bilecik Belediyesi tarafından çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Cumhuriyet Meydanında sabah düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde kurulan stantta, çocuklara şeker, renkli maskeler, balon ve çocuklar için hazırlanan Nutuk kitabı hediye edildi. Çocuklara ayrıca Belediye Başkanı Semih Şahin'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı iletildi. - BİLECİK

Son dakika... Bilecik'te çocuklara hediyeler dağıtıldı
Son dakika... Bilecik'te çocuklara hediyeler dağıtıldı
Son dakika... Bilecik'te çocuklara hediyeler dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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