Son Dakika | Bilecik'te çocuklar "Bi Hareketine Bakar Hayat" projesini tanıttı
AA / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Bilecik'te, trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasına çocuklar da destek verdi.
BİLECİK (AA) - Bilecik'te, trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasına çocuklar da destek verdi.
Araçların arka koltuğuna oturan ilkokul 4. sınıf öğrencileri Yusuf Kaymaz ve Bengisu Karataş, emniyet kemeri takarak, "Emniyet kemeri hayat kurtarır, bi hareketine bakar baba ve anne" mesajıyla, emniyet kemerinin kullanımının önemine dikkati çekti.
Çocuklar, ailelerine, sürücülere ve yolculara trafiğe çıkarken emniyet kemerinin mutlaka takılması çağrısı yaptı.