Son dakika! Bilecik'te bir inşaattaki boşluktan düşen işçi hayatını kaybetti
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Son dakika! Bilecik'te bir inşaattaki boşluktan düşen işçi hayatını kaybetti

Son dakika! Bilecik'te bir inşaattaki boşluktan düşen işçi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Bilecik'te yapımı süren binanın inşaatında meydana gelen iş kazasında bir işçi yaşamını yitirdi.

Bilecik'te yapımı süren binanın inşaatında meydana gelen iş kazasında bir işçi yaşamını yitirdi.

Beşiktaş Mahallesi Şehit Erkan Caddesi'nde özel bir firmaya ait inşaatta çalışan Afganistan uyruklu Murat Meyde (44), 11'inci katta bulunduğu sırada dengesini yitirerek boşluktan ikinci kata düştü.

Meyde'nin hareketsiz olduğunu gören mesai arkadaşları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, işçinin öldüğünü belirledi.

İşçinin cesedi, Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

İnşaata gelen ve ölen işçinin oğlu olduğu öğrenilen kişi, uzun süre gözyaşı döktü.

Son dakika! Bilecik'te bir inşaattaki boşluktan düşen işçi hayatını kaybetti
Son dakika! Bilecik'te bir inşaattaki boşluktan düşen işçi hayatını kaybetti
Son dakika! Bilecik'te bir inşaattaki boşluktan düşen işçi hayatını kaybetti
Son dakika! Bilecik'te bir inşaattaki boşluktan düşen işçi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı

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