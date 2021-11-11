Son dakika! Bilecik'te 15 yaşındaki motosiklet sürücüsünün çarptığı 2 çocuk yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Bilecik'te 15 yaşındaki motosiklet sürücüsünün çarptığı 2 çocuk yaralandı

AA / Uğur Baklacı - Haberler | Güncel
Son dakika! Bilecik'te 15 yaşındaki motosiklet sürücüsünün çarptığı 2 çocuk yaralandı

Son dakika habere göre Bilecik'te 15 yaşındaki motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

BİLECİK (AA) - Bilecik'te 15 yaşındaki motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak üzerinde seyir halindeki Berkay E. (15) yönetimindeki 16 AHV 319 motosiklet, Çağrı Sokak'tan yola çıkan Sude Y. ve Sümeyye A. çarptı.

Kazada, 15 yaşındaki 2 arkadaş yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 çocuk, sağlık ekipleri tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralarının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika! Bilecik'te 15 yaşındaki motosiklet sürücüsünün çarptığı 2 çocuk yaralandı

AA / Uğur Baklacı - Son Dakika Haberleri
Sürekli olay çıkarmasıyla bilinen şahıs, bu kez de adliyede davalı olduğu kişiye saldırdı

Sürekli olay çıkarmasıyla bilinen şahıs, bu kez de adliyede davalı olduğu kişiye saldırdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title