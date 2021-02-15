Son dakika... Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden, terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki
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Son dakika... Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden, terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki

15.02.2021 12:45 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:48
Son dakika... Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden, terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki

Son dakika haberine göre Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Senatosu, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki gösterdi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Senatosu, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki gösterdi.

Rektörlükten yapılan açıklamada senatonun, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara Bölgesi'nde gerçekleştirdiği Pençe-Kartal 2 Harekatı'nda terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesinin ardından olağanüstü toplandığı belirtildi.

BŞEÜ mezunu bir vatandaşın da şehitler arasında olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara Bölgesi'nde bir süredir devam eden Pençe-Kartal 2 Harekatı'nın son bulmasıyla ortaya çıkan tablo, her vatandaşımızın olduğu gibi bizlerin de canımızı acıtmış, yüreğimizi yakmıştır. 21 Eylül 2016'da Hakkari-Çukurca kara yolu Doğanlı köyü yakınlarında PKK'lı teröristlerce kaçırılarak rehin alınan, üniversitemiz Bozüyük Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü mezunu Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin de aralarında bulunduğu 13 vatandaşımızın şehit edildiği haberini teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Üniversite olarak terörün her türlüsünü lanetlediğimizi kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Son yaşanan bu menfur hadise, yıllardır asker-sivil, genç-yaşlı, kadın-erkek demeden vatandaşlarımızı şehit eden alçakların son çırpınışları olduğunu bizlere göstermiştir. Mevlüt Kahveci kardeşimize ve diğer tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve sevenlerine sabır dileriz. Milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz

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