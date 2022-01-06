Son dakika! Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kızılay'a kan bağışı yaptı - Haberler
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Son dakika! Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kızılay'a kan bağışı yaptı

Son dakika! Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kızılay'a kan bağışı yaptı
AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kızılay'a kan bağışında bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin içinde bulunduğu pandemi sürecinde azalan kan stokları nedeniyle Kızılay'ın başlatmış olduğu kan bağışı kampanyasına destek vermek istendiği belirtildi.

Açıklamada İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Muzaffer Sandal başta olmak üzere rütbeli personel, erbaş ve erlerin katılımıyla kan bağışında bulunulduğu ifade edildi.

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri

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