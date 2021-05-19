Son Dakika | Bilecik İl Emniyet Müdürü Namal kaza geçirdi, hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberlerine göre Bilecik'te yaptığı başarılı operasyonlarla adından söz ettiren Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal geçirdiği bir kaza sonrası hastaneye kaldırıldı.