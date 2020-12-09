Son dakika! Bilecik Emniyet Müdürlüğünden broşür ve afişlerle "koronavirüs" uyarısı

Son dakika haberleri... Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için broşür ve afiş çalışması başlattı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için broşür ve afiş çalışması başlattı.

Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, "Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla hazırladıkları afişleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlara astı.

"Doğum günü, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması ve misafirlik koronavirüsün yayılmasına sebep olur." uyarısının da yer aldığı broşürler ise ilçe merkezinde vatandaşlara dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş