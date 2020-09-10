Son Dakika | Bigadiç'te Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirler denetlendi
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Son Dakika | Bigadiç'te Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirler denetlendi

Son dakika haberlerine göre Bigadiç'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili denetim yapıldı.

Son Dakika | Bigadiç'te Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirler denetlendi
10.09.2020 14:07 | Son Güncelleme: 10.09.2020 14:10

Bigadiç'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili denetim yapıldı.

Bigadiç Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, Belediye Başkanı İsmail Avcu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Bulut Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Durukan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Saran, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tezcan Koç, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Çolakoğlu, ilçe esnafını ziyaret edip denetim yaptı.

Yapılan denetimlerde iş yerleri sahiplerine temizlik, maske ve sosyal mesafe kuralları anlatıldı.

İlçede, pazar yerleri, ulaşım araçları, restoran, kafe, kahvehane, çay bahçesi, internet kafe, fırınlar ve kuaförler de denetlendi.

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Kaynak: AA

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