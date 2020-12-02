Son Dakika | Bigadiç Belediyesi kiracı esnafından kira almayacak

Bigadiç Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında faaliyetlerini durduran, mülkiyeti belediyeye ait iş yerlerinden kira almayacak.

Belediye Başkanı İsmail Avcu, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu iş yerleri yeniden açılıncaya dek kira alınmayacağını duyurdu.

Avcu, belediye olarak her zaman esnafın yanında olduklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak