Son Dakika | Bigadiç Belediyesi kiracı esnafından kira almayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | Bigadiç Belediyesi kiracı esnafından kira almayacak

02.12.2020 09:07 | Son Güncelleme: 02.12.2020 09:10
Son Dakika | Bigadiç Belediyesi kiracı esnafından kira almayacak

Son dakika haberi: Bigadiç Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında faaliyetlerini durduran, mülkiyeti belediyeye ait iş yerlerinden kira almayacak.

Bigadiç Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında faaliyetlerini durduran, mülkiyeti belediyeye ait iş yerlerinden kira almayacak.

Belediye Başkanı İsmail Avcu, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu iş yerleri yeniden açılıncaya dek kira alınmayacağını duyurdu.

Avcu, belediye olarak her zaman esnafın yanında olduklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak

İlgili Haberler

Büyükşehir, kiracı esnafından kira almayacak
Büyükşehir, kiracı esnafından kira almayacak
Şehre inen tilkiyi Sivas köftesiyle besleyen esnaf: Ekmeği almadı, köfteyi aldı
Şehre inen tilkiyi Sivas köftesiyle besleyen esnaf: Ekmeği almadı, köfteyi aldı
Son dakika haberleri... Fatma Şahin'den esnafa kira desteği müjdesi
Son dakika haberleri... Fatma Şahin'den esnafa kira desteği müjdesi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Beyonce Enes Batur Gonca Vuslateri Diego Armando Maradona
Spor Samatta Fuat Çapa Erol Bulut Gökhan Gönül Robert Prosinecki
Tüm Haberler Çocuk Bursa Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Bigadiç Belediyesi kiracı esnafından kira almayacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 09:10:33. #1.14#
title