Son dakika: Biga Kaymakamlığından karantina açıklaması
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Son dakika: Biga Kaymakamlığından karantina açıklaması

08.12.2020 15:09 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:12
Son dakika: Biga Kaymakamlığından karantina açıklaması

Son dakika gündem haberi: Çanakkale'nin Biga ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Güleç köyüne giriş çıkışların 10 günlüğüne kısıtlanmasına karar verdi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlçe merkez mahallelerin bir kısmında ve Kemer, Kozçeşme köylerinde bazı haneler karantinaya alınmıştır. İlçemiz merkez mahallerinde şu an itibarıyla karantina uygulaması söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın salgın süresince maske, mesafe, temizlik kurallarına uyması büyük önem arz etmektedir. Bu süreçte zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlarda bulunulmaması, akraba, komşu ziyaretleri yapılmaması salgının önlenmesindeki en büyük tedbirlerdir. Bu nedenle vatandaşlarımızdan bu süreçte kurallara uyulmasını önemle rica ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya

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