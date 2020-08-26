Son Dakika | Biga'da uyuşturucu operasyonu Son dakika haberi... ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Biga İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı kenevir bitkisi ekildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Yolindi köyündeki C.G.'ye ait eve operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, 26 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, ev sahibi C.G. gözaltına alındı. Şüpheli C.G.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA