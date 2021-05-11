Son dakika: Biga'da polislerden ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
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Son dakika: Biga'da polislerden ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

Son dakika: Biga'da polislerden ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
Anadolu Ajansı / Serten Akkaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Çanakkale'nin Biga ilçesinde Emniyet Müdürlüğü personeli bir araya gelerek yardım kolisi seferberliği başlattı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Emniyet Müdürlüğü personeli bir araya gelerek yardım kolisi seferberliği başlattı.

İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın en yüksek hissedildiği ramazan ayında, personelinin kendi aralarında topladıkları paralarla yardım kolisi hazırladığını bildirdi.

Bu kolilerin ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını belirten Özkan, "Hayırsever birkaç esnafımızın da katılım göstermesiyle daha çok ihtiyaç sahibi aileye ulaşmamız mümkün oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya

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