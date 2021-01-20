Son dakika! Biden yönetimi Arakanlı Müslümanlara zulmün soykırım olup olmadığına karar verilmesi için inceleme başlatacak
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Son dakika! Biden yönetimi Arakanlı Müslümanlara zulmün soykırım olup olmadığına karar verilmesi için inceleme başlatacak

20.01.2021 11:17 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:20
Son dakika! Biden yönetimi Arakanlı Müslümanlara zulmün soykırım olup olmadığına karar verilmesi için inceleme başlatacak

Son dakika haberler: ABD'de Arakanlı Müslümanlara yönelik zulmün soykırım olup olmadığına karar verilmesi amacıyla kurumlar arası inceleme başlatılacak.

ABD'de Arakanlı Müslümanlara yönelik zulmün soykırım olup olmadığına karar verilmesi amacıyla kurumlar arası inceleme başlatılacak.

Arakanlı Müslümanlar konusundaki açıklama, ABD'de bugün başkanlık yemini ederek göreve başlaması beklenen Joe Biden'ın dışişleri bakanı adayı Antony Blinken tarafından yapıldı.

Blinken, Senato Dış İlişkiler Komitesindeki oturumda adaylığının onaylanmasından önce yaptığı konuşmada, Biden yönetiminde Arakanlı Müslümanlara yönelik zulmün soykırım olup olmadığına karar verecek kurumlar arası bir değerlendirme yapılacağını ve süreci kendisinin yöneteceğini açıkladı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

Ontario Uluslararası Kalkınma Ajansının Ağustos 2018'de yayımladığı rapora göre, 25 Ağustos 2017'den bu yana en az 24 bin Arakanlı Müslüman, Myanmar ordusunca öldürüldü. 34 binden fazla Arakanlı Müslüman ateşe atılırken, 114 bin civarında kişi de fiziksel şiddet gördü. Rapora göre, ordu mensupları 18 bin kadına tecavüz etti.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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