Son Dakika | Biden tüm federal çalışanlara aşı zorunluluğu getiren kararnameyi bugün imzalayacak

Son dakika gündem haberi: ABD Başkanı Joe Biden, bugün tüm federal çalışanlara Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiren kararnameyi imzalayacak.

ABD Başkanı Joe Biden, bugün tüm federal çalışanlara Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiren kararnameyi imzalayacak.

Amerikan basınına konuşan konuya yakın kaynaklar, Biden'ın bununla yaz aylarında imzaladığı benzeri bir kararnamenin bir adım ötesine giderek çalışanlara sunulan test seçeneğini kaldıracağını ve herkesin aşılı olması gerektiğini belirteceğini aktardı.

Kaynaklar, Biden'ın söz konusu kararnameyi, bugün Delta varyantının kontrol altına alınması için 6 adımı açıklayacağı konuşması sırasında imzalayacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay