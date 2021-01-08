Son Dakika | Biden, ticaret ve çalışma bakanları adaylarını seçti
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Son Dakika | Biden, ticaret ve çalışma bakanları adaylarını seçti

08.01.2021 03:57 | Son Güncelleme: 08.01.2021 04:00
Son Dakika | Biden, ticaret ve çalışma bakanları adaylarını seçti

Son dakika haber: NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Ticaret Bakanlığına Gina Raimondo'yu, Çalışma Bakanlığına ise Marty Walsh'ı getireceğini açıkladı.

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Ticaret Bakanlığına Gina Raimondo'yu, Çalışma Bakanlığına ise Marty Walsh'ı getireceğini açıkladı.

Biden, kabinesini oluşturacak yeni isimleri açıklamaya devam ediyor.

Joe Biden'ın geçiş ekibinden yapılan açıklamaya göre, Rhode Island Valisi Raimondo Ticaret Bakanlığına, Boston Belediye Başkanı Walsh ise Çalışma Bakanlığı görevine getirilecek.

Kabinede yer alacak bakanların ABD Senatosu'nda onaylanması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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