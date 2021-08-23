Son dakika: Biden, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda Afganistan'daki süreci görüştü
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Son dakika: Biden, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda Afganistan'daki süreci görüştü

Son dakika: Biden, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda Afganistan'daki süreci görüştü
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... ABD Başkanı Joe Biden'ın İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı telefon görüşmesinde, Afganistan'daki tahliye sürecini ele aldığı bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı telefon görüşmesinde, Afganistan'daki tahliye sürecini ele aldığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Johnson'ın bugün Afganistan konusunda bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Görüşmede, ABD'li diplomatik ve askeri personelin, ABD'li vatandaşların, yerel çalışanların ve diğer "savunmasız Afganların" tahliyesi için çabalarının ele alındığına işaret edilen açıklamada, yarın yapılacak G7 Zirvesi için planın da konuşulduğu aktarıldı.

Açıklamada, iki liderin görüşmede Afganistan'daki mevcut durumun yönetimi ve Afganistan politikası konusunda ortak bir yaklaşımın belirlenmesi için müttefikler ve ortaklar arasındaki yakın koordinasyonun öneminin altını çizdiği kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay

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