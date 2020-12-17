Son dakika! Biden'ın İçişleri Bakanı yerli Amerikalı Debra Haaland olacak
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Son dakika! Biden'ın İçişleri Bakanı yerli Amerikalı Debra Haaland olacak

17.12.2020 23:17 | Son Güncelleme: 17.12.2020 23:20
Son dakika! Biden'ın İçişleri Bakanı yerli Amerikalı Debra Haaland olacak

Gelen son dakika haberine göre NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın İçişleri Bakanlığı görevine New Mexico eyaletinden Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Debra Haaland'ı getireceği bildirildi.

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın İçişleri Bakanlığı görevine New Mexico eyaletinden Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Debra Haaland'ı getireceği bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Biden, İçişleri Bakanlığı görevi için Debra Haaland'ı seçti.

Haaland, Senato'da onaylanması durumunda ülke tarihindeki ilk yerli Amerikalı bakan olacak.

Enerji Bakanlığına eski Michigan Valisi Jennifer Granholm'ü getirmek isteyen Biden, ABD Çevre Koruma Ajansının başına (EPA) da North Carolina eyaletinin çevre departmanından Michael Regan'ı getirecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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