Son dakika haber | VAN BİDEN'A VAN'DAN TEPKİ GERÇEK SOYKIRIMI GÖRMEK İSTİYORSA ZEVE ŞEHİTLİĞİ'Nİ ZİYARET ETSİN
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Son dakika haber | VAN BİDEN'A VAN'DAN TEPKİ GERÇEK SOYKIRIMI GÖRMEK İSTİYORSA ZEVE ŞEHİTLİĞİ'Nİ ZİYARET ETSİN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre VAN'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, AK Partili Belediye Meclis üyeleri ve birim müdürleri ile ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarıyla ilgili yaptığı açıklamadaki sözde 'soykırım' ifadesine, Ermeniler tarafından katledilen 2 bin 500 kişinin anısına yaptırılan Zeve Şehitliği'nde yaptğı...

VAN'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, AK Partili Belediye Meclis üyeleri ve birim müdürleri ile ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarıyla ilgili yaptığı açıklamadaki sözde 'soykırım' ifadesine, Ermeniler tarafından katledilen 2 bin 500 kişinin anısına yaptırılan Zeve Şehitliği'nde yaptğı basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, beraberindeki AK Partili Belediye Meclis üyeleri ve birim müdürleri ile birlikte Zeve Şehitliğini ziyaret etti. Şehitler için saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Başkan Akman,?Bugün kim ne söylerse söylesin, 1915'te yaşanan ve hafızalarımızda büyük travmalara neden olan acı olayların uluslararası siyasete alet edilmesi büyük bir hatadır. ABD Başkanı Biden, gerçek soykırımı görmek istiyorsa Van'daki Zeve Şehitliğini ziyaret etsin. Ermeni çetelerinden kaçan Derebey, Hakis, Zorava (Yemlice), Hıdır, Göllü, Şeyhayne (Otluca), Şeyhkara (Gülsünler) köylerinde yaşayan binlerce Müslüman, Zeve Köyü'ne geldiklerinde Ermeni çetelerin hain saldırısına maruz kaldı. Kadın, yaşlı ve çocuk 2 bin 500 Müslüman burada haince katledildi. Vestan (Gevaş) ve Mukas'ta 3 bin kişi katledilmiştir. Bu durumu belgeleriyle arşivlerde duruyor. ABD Başkanı Biden katliam görmek istiyorsa bu arşiv belgelerine bakabilir dedi.

Akman, yaptığı açıklamanın ardından belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte Zeve Şehitler Anıtı'na karanfil bırakıp dua etti.

Son dakika haber | VAN BİDEN'A VAN'DAN TEPKİ GERÇEK SOYKIRIMI GÖRMEK İSTİYORSA ZEVE ŞEHİTLİĞİ'Nİ ZİYARET ETSİN
Son dakika haber | VAN BİDEN'A VAN'DAN TEPKİ GERÇEK SOYKIRIMI GÖRMEK İSTİYORSA ZEVE ŞEHİTLİĞİ'Nİ ZİYARET ETSİN
Son dakika haber | VAN BİDEN'A VAN'DAN TEPKİ GERÇEK SOYKIRIMI GÖRMEK İSTİYORSA ZEVE ŞEHİTLİĞİ'Nİ ZİYARET ETSİN
Son dakika haber | VAN BİDEN'A VAN'DAN TEPKİ GERÇEK SOYKIRIMI GÖRMEK İSTİYORSA ZEVE ŞEHİTLİĞİ'Nİ ZİYARET ETSİN
Son dakika haber | VAN BİDEN'A VAN'DAN TEPKİ GERÇEK SOYKIRIMI GÖRMEK İSTİYORSA ZEVE ŞEHİTLİĞİ'Nİ ZİYARET ETSİN
Son dakika haber | VAN BİDEN'A VAN'DAN TEPKİ GERÇEK SOYKIRIMI GÖRMEK İSTİYORSA ZEVE ŞEHİTLİĞİ'Nİ ZİYARET ETSİN
Son dakika haber | VAN BİDEN'A VAN'DAN TEPKİ GERÇEK SOYKIRIMI GÖRMEK İSTİYORSA ZEVE ŞEHİTLİĞİ'Nİ ZİYARET ETSİN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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