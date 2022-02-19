Son dakika! Bıçaklanmış olarak bulundu, kaldırıldığı hastanede öldü - Haberler
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Son dakika! Bıçaklanmış olarak bulundu, kaldırıldığı hastanede öldü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika! Bıçaklanmış olarak bulundu, kaldırıldığı hastanede öldü

Son dakika gündem haberi... KONYA'da karnından bıçaklanmış olarak bulunan Mehmet Binbirdağ, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

KONYA (DHA) - KONYA'da karnından bıçaklanmış olarak bulunan Mehmet Binbirdağ, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, Binbirdağ'a bıçaklayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Şirin Hanım Sokak'ta dün saat 22.00 sıralarında yerde kanlar içinde yatan kişiyi görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karnından bıçaklandığı belirlenen kişinin Mehmet Binbirdağ olduğu belirlendi. Binbirdağ, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Polis, Mehmet Binbirdağ'ı bıçaklayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Son dakika! Bıçaklanmış olarak bulundu, kaldırıldığı hastanede öldü

Son dakika! Bıçaklanmış olarak bulundu, kaldırıldığı hastanede öldü

Son dakika! Bıçaklanmış olarak bulundu, kaldırıldığı hastanede öldü

Son dakika! Bıçaklanmış olarak bulundu, kaldırıldığı hastanede öldü

Son dakika! Bıçaklanmış olarak bulundu, kaldırıldığı hastanede öldü

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Polis, Konya, Güncel, Haberler

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