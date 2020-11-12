Son dakika: Bıçaklanan kadın kendisini yaraladığını söyledi, polis şüphe üzerine eşini gözaltına aldı
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Son dakika: Bıçaklanan kadın kendisini yaraladığını söyledi, polis şüphe üzerine eşini gözaltına aldı

12.11.2020 23:52 | Son Güncelleme: 12.11.2020 23:57
Son dakika: Bıçaklanan kadın kendisini yaraladığını söyledi, polis şüphe üzerine eşini gözaltına aldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre ADANA'da, vucudunun 4 yerinden bıçaklanmış halde hastaneye getirilen Sevimgül N. (26), tedaviye alınırken, verdiği ifadesinde kendisini yaraladığını öne sürdü.

ADANA'da, vucudunun 4 yerinden bıçaklanmış halde hastaneye getirilen Sevimgül N. (26), tedaviye alınırken, verdiği ifadesinde kendisini yaraladığını öne sürdü. Ancak çelişkili ifadeler nedeniyle şüphelenen polis, genç kadını hastaneye getiren eşi Mahmut N.'yi (23) gözaltına aldı.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 70118 Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Mahmut N., 4 yerinden bıçaklanmış haldeki eşi Sevimgül N.'yi taksi tutarak Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hayati tehlike kaydı ile ameliyata alınan genç kadın, hastane polisine kendisini bıçakla yaraladığını öne sürdü. Mahmut N. de eşi Sevimgül'ün kendisini yaraladığını iddia etti.Polis, ifadelerin çelişkili olması üzerine Mahmut N.'yi gözaltına aldı. Sevimgül N.'nin 4 yerinden bıçaklanmasını şüpheli bulan polis, Mahmut N.'yi ifadesini almak için Seyhan Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği'ne götürdü. Tedavisi devam eden Sevimgül N.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.  


Son dakika: Bıçaklanan kadın kendisini yaraladığını söyledi, polis şüphe üzerine eşini gözaltına aldı
Son dakika: Bıçaklanan kadın kendisini yaraladığını söyledi, polis şüphe üzerine eşini gözaltına aldı
Son dakika: Bıçaklanan kadın kendisini yaraladığını söyledi, polis şüphe üzerine eşini gözaltına aldı
Son dakika: Bıçaklanan kadın kendisini yaraladığını söyledi, polis şüphe üzerine eşini gözaltına aldı
Son dakika: Bıçaklanan kadın kendisini yaraladığını söyledi, polis şüphe üzerine eşini gözaltına aldı
Son dakika: Bıçaklanan kadın kendisini yaraladığını söyledi, polis şüphe üzerine eşini gözaltına aldı
Son dakika: Bıçaklanan kadın kendisini yaraladığını söyledi, polis şüphe üzerine eşini gözaltına aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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