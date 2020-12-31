Son dakika... Beyşehir Gölü üzerinde sis bulutu güzelliği

Gelen son dakika haberine göre Konya'nın Beyşehir ilçesinde, günün ilk ışıklarıyla birlikte ortaya çıkan sis bulutları, yüksek kesimlerden Beyşehir Gölü ve ilçe merkezini görünmez hale getirdi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, günün ilk ışıklarıyla birlikte ortaya çıkan sis bulutları, yüksek kesimlerden Beyşehir Gölü ve ilçe merkezini görünmez hale getirdi.

Beyşehir'de gece saatlerinden beri etkili olan yoğun sisin oluşturduğu sis bulutları, ilçeye hakim tepelerde düzel görüntüler oluşturdu.

Beyşehir'le birlikte sis bulutlarını çekebilmek için yüksek yerlere çıkan fotoğraf tutkunları da bu anları yaptıkları mesaiyle ölümsüzleştirmeye çalıştı.

Beyşehir Fotoğraf Topluluğu (BEYFOT) Başkanı ve Fotoğraf Sanatçısı Seyit Konyalı AA muhabirine, Beyşehir Gölü'nün, üzerindeki sis bulutları ile adeta bir sis gölüne dönüştüğünü söyledi.

Konyalı, "Tabii bölgenin ormanlık olması, altta kalan çukur kısma da sis çökmesi, muhteşem manzaralar çıkmasına sebep olmuş. Biz de fotoğrafçı arkadaşlarla birlikte bugün burada çekimler yaptık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar