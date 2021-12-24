Son dakika: Beyşehir Gölü'nün Karaburun plajı beyaza büründü - Haberler
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Son dakika: Beyşehir Gölü'nün Karaburun plajı beyaza büründü

Son dakika: Beyşehir Gölü'nün Karaburun plajı beyaza büründü
AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Beyşehir Gölü'nün ünlü Karaburun Plajı, son günlerde etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

Beyşehir Gölü'nün ünlü Karaburun Plajı, son günlerde etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

İlçe merkezinde 40 santim yüksekliğe ulaşan kar, yüksek kesimlerde yarım metreyi buldu.

Kent merkezindeki cadde, sokak ve meydanlar ile okul bahçelerinden toplanan karlar da kamyonlarla Beyşehir Gölü kıyısına taşındı.

Karaburun Plajı da yağan karın ardından beyaza büründü. Kar yağışı sonrası yazın insanların güneşlendiği kumsal alan bembeyaz oldu.

Ardından başlayan aşırı soğuklar ise su seviyesi düşen kıyıdaki tatlı sularda buz tabakası oluşmasına yol açtı.

Son dakika: Beyşehir Gölü'nün Karaburun plajı beyaza büründü

Son dakika: Beyşehir Gölü'nün Karaburun plajı beyaza büründü

Son dakika: Beyşehir Gölü'nün Karaburun plajı beyaza büründü

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AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri

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