Son dakika! Beyşehir Gölü'ndeki su çekilmesine dikkat çekmek için yağmur sularını damacanalarla göle boşalttı
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Son dakika! Beyşehir Gölü'ndeki su çekilmesine dikkat çekmek için yağmur sularını damacanalarla göle boşalttı

15.01.2021 13:19 | Son Güncelleme: 15.01.2021 13:22
Son dakika! Beyşehir Gölü'ndeki su çekilmesine dikkat çekmek için yağmur sularını damacanalarla göle boşalttı

Son dakika haberlerine göre Beyşehir'de esnaflık yapan Ali Akkoca, yaşanan kuraklık ve yetersiz yağışlar nedeniyle kıyılarda suları çekilen Beyşehir Gölü'ne dikkat çekmek için, damacanalara doldurduğu yağmur sularını göle boşalttı.

Beyşehir'de esnaflık yapan Ali Akkoca, yaşanan kuraklık ve yetersiz yağışlar nedeniyle kıyılarda suları çekilen Beyşehir Gölü'ne dikkat çekmek için, damacanalara doldurduğu yağmur sularını göle boşalttı.

Sosyal medyadan başlattığı "Gölümüzde bir bardak suyun da senin olsun" kampanyası ile oluklardan akan yağmur sularını biriktirdikleri kapları dolduran Akkoca, bazı arkadaşlarıyla bu suları Eşrefoğlu Köprüsü'nden göl yüzeyine boşalttı.

Akkoca, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehir Gölü'nün kurumaya yüz tuttuğunu ve gölle ilgili çok sıkıntılı bir durum yaşandığını sosyal medyadan günlerce dile getirdiğini söyledi.

Başlattığı kampanyaya kısa sürede büyük bir destek geldiğini anlatan Akkoca, şöyle devam etti:

"Zaman zaman bu gölün kenarını geziyorum, bu gölde yaşayan 16 balık türü, yaklaşık 163 kuş türü, 405 bitki türünden günlerdir feryat geliyor. Burada ördekler ölüyor. Sizler de kenarda görebilirsiniz, biz bunları barınaklardaki hayvanlara atıyoruz. Tekrar insanlar görür de utanırız, diye bu ördek leşlerini köprülerin altında saklıyoruz, kaybediyoruz. Buradan artık Beyşehir'deki yetkililerin bize destek vermesini bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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